Даллас, США, 22 ноября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

В составе «Колорадо» шайбы забросили защитник Кейл Макар и нападающий Алекс Ньюхук. У «Далласа» дубль оформил форвард Джейсон Робертсон.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Колорадо». Решающий бросок исполнил нападающий Микко Рантанен.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 23 очка. «Даллас» идёт на втором месте в Западной конференции с 25 очками.

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