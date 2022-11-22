Рогов: в Запорожской области готовы отразить наступление ВСУ
Власти Запорожской области заявили о готовности отразить попытки наступления ВСУ
Мелитополь,
22 ноября 2022, 08:58 — REGNUM Наступление киевских боевиков на Запорожскую область готовы отразить российские военные, у которых для этого есть боевой дух и все возможности. Об этом 22 ноября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Армия России
Army-news.ru
«Наша армия готова отразить попытки наступления [киевских] войск. Возведена надежная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать», — приводит его слова РИА Новости.
При этом Рогов подчеркнул, что ведётся постоянное усиление группировки российских военных на участке фронта в Запорожской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Еленовка были обстреляны вооружёнными формированиями киевского террористического режима.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.