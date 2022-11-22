Мелитополь, 22 ноября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Наступление киевских боевиков на Запорожскую область готовы отразить российские военные, у которых для этого есть боевой дух и все возможности. Об этом 22 ноября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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«Наша армия готова отразить попытки наступления [киевских] войск. Возведена надежная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Рогов подчеркнул, что ведётся постоянное усиление группировки российских военных на участке фронта в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Еленовка были обстреляны вооружёнными формированиями киевского террористического режима.