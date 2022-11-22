Пермь, 22 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении иска акционеру АО «ОДК-Авиадвигатель», которое расположено в Перми. Миноритарий просил отменить решения компании о дополнительном выпуске ценных бумаг. Решение опубликовано на сайте электронного правосудия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Scarincilawyer.com Суд

На внеочередном собрании акционеров в январе 2022 года было принято решение о дополнительном выпуске 1 млрд акций предприятия номинальной стоимостью 3,5 рубля по закрытой подписке. Истец указал на несоответствие оценки акций их реальной рыночной стоимости, и причинение ему убытков, поскольку доля акционера в денежном эквиваленте в имуществе общества необоснованно снижается. По мнению акционера, рыночная стоимость одной акции в размере 23,99 рубля неверно подсчитана. Ранее при рассмотрении дела от 2017 года Арбитражный суд рассчитал стоимость одной акции в размере 58,29 рубля.

В свою очередь ответчик в своём отзыве отметил несостоятельность требований и заявил о пропуске срока исковой давности. Акционеру-истцу принадлежит 2,64% акций компании «ОДК-Авиадвигатель». Доводы истца о причинении ему убытков ввиду занижения стоимости акции ответчик посчитал также несостоятельными, поскольку выкуп акций осуществляется эмитентом на основании требования акционера и только при наличии определенных условий, к которым дополнительный выпуск акций не относится. Напротив, истец имел преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций по цене 23,99 рубля за акцию, размещаемых посредством закрытой подписки, но этим правом не воспользовался.

Кроме того, ответчик сделал акцент на экономическом смысле эмиссии ценных бумаг. Крупное двигателестроительное предприятие осуществляет работу по созданию новых авиационных двигателей ПД-8, ПД-14 для гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21, что имеет особо важное значение в условиях осуществления санкционного давления недружественных стран на авиационную отрасль России. Дополнительная эмиссия позволит привлечь денежные средства на финансирование проектов, необходимых для сохранения и развития отечественного гражданского двигателестроения, что не может свидетельствовать о причинении убытков обществу.