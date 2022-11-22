Представитель кабинета министров ФРГ: Шольц лично обращается к Путину на «вы»

Берлин, , 08:53 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц обращается к президенту России Владимиру Путину при личном общении на «вы». Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

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«Федеральный канцлер с российским президентом не на «ты», а на «вы», —подчеркнул Хебештрайт, комментируя использование Шольм в ходе своего выступления на конференции Социал-демократической партии Германии 19 ноября, форму обращения к российскому лидеру на «ты», призывая последнего вывести войска с территории б. УССР.

Как пояснил представитель кабинета министров, в данном случае это было риторической фигурой, которую использовал германский премьер-министр.

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Также журналисты обратили внимание, что в последнее время Шольц, упоминая Путина, не добавляет, что тот является президентом России.

«Если вы это заметили, я не хочу вас переубеждать», — отреагировал цитирует РИА Новости Хебештрайта.

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин поблагодарил покинувшую пост канцлера ФРГ Ангелу Меркель за сотрудничество и заверил, что они продолжат дружбу. Российский лидер обратился к своей коллеге на «ты».