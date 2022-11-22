В Казахстане назвали дату инаугурации избранного президента
В Казахстане сообщили, когда состоятся инаугурация и присяга избранного президента
Астана,
22 ноября 2022, 08:56 — REGNUM Инаугурация победившего на выборах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначена на 26 ноября. Об этом 22 ноября объявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Нурлан Абдиров на брифинге.
Касым-Жомарт Токаев
Akorda.kz
«Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева как избранного президента Республики Казахстан. Дата принесения присяги избранным президентом определена — 26 ноября», — сказал Абдиров.
Во время торжественной церемонии переизбранный казахстанский лидер принесёт присягу.
Напомним, ранее ЦИК Казахстана объявил окончательные результаты выборов президента страны. Токаев на них набрал 81,31% голосов.
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История вопроса
Казахстан остаётся одной из наиболее стабильных стран на постсоветском пространстве, чему способствовала неизменная фигура Нурсултана Назарбаева в кресле президента. Отношения с Россией хотя и несколько омрачаются отдельными решениями руководства страны, к примеру, реформой алфавита, основываются на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. Казахстан вместе с Россией и Белоруссией в 2010 году создали Таможенный союз. В марте 2019 года Назарбаев ушёл в отставку, исполняющим обязанности главы государства назначен председатель Сената парламента Республики Казахстан Токаев. Последний уже объявил о неизменности политического курса Казахстана.