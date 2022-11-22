Астана, 22 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Инаугурация победившего на выборах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначена на 26 ноября. Об этом 22 ноября объявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Нурлан Абдиров на брифинге.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева как избранного президента Республики Казахстан. Дата принесения присяги избранным президентом определена — 26 ноября», — сказал Абдиров.

Во время торжественной церемонии переизбранный казахстанский лидер принесёт присягу.

Напомним, ранее ЦИК Казахстана объявил окончательные результаты выборов президента страны. Токаев на них набрал 81,31% голосов.