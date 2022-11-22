Торонто, Канада, 22 ноября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Сорокин

В составе «Айлендерс» шайбы забросили защитник Ноа Добсон и форварды Джош Бейли и Энтони Бовиллье. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

У «Торонто» точными бросками отметились нападающие Джон Таварес и Остон Мэттьюс.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 24 очка. «Торонто» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 25 очками.

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