Киевские нацисты обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка и Еленовку

Донецк, , 08:51 — REGNUM Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Еленовка были обстреляны вооружёнными формированиями киевского террористического режима. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Еленовки со стороны бандеровцев был осуществлён в 08:15 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также уточняется, что в 08:32 киевские боевики выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры нанесения ударов экипажами штурмовиков Су-25 российских ВКС по военным объектам и технике подразделений ВСУ.