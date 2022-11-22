В Башкирии разработали 32 меры господдержки семей участников спецоперации

Уфа, , 08:52 — REGNUM Сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов для участников спецоперации и членов их семей будут выдавать с 2023 года в Башкирии. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов региона Лира Игтисамова на совещании в республиканском правительстве.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она напомнила, что в Башкирии были разработаны 32 направления помощи для детей, родителей и супругов участников спецоперации.

Так, в республике участники СВО и члены их семей освобождены от оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Разработан проект закона об установлении возможности покупки военнослужащими жилых помещений у регионального фонда развития жилищного строительства по цене ниже рыночной, добавила Игтисамова.

Она также пояснила, что в регионе смягчены условия программы жилстройсбережений: участники спецоперации могут до окончания срока действия договора накопления снять средства с вклада вместе с бюджетной премией.

По словам министра, с 2023 года в Башкирии намерены выдавать сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов для участников спецоперации и членов их семей.

Глава Башкирии Радий Хабиров во время совещания подчеркнул важность разъяснения жителям всех принимаемых мер поддержки.

«Мы разработали очень широкий набор преференций и льгот. О части из них в регионе уже знают. Важно разъяснять особенности и порядок их получения родным и близким участников СВО», — заявил он.