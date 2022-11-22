Глава Южной Кореи почтил память бывшего президента страны Ким Ён Сама

Сеул, , 08:58 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил могилу бывшего президента страны Ким Ён Сама. Об этом 22 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Напомним, что бывший президент Ким Ён Сам находился у власти с 1993 по 1998 года. Формально именно он положил конец военному правлению в Южной Корее и принял масштабную международную помощь во время азиатского финансового кризиса (1997–1998 гг.).

«Пришло время всем задуматься о политике, честной политике Косана», — написал Юн Сок Ёль в книге посетителей, упомянув всевдоним покойного президента.

Отметим, что Косан означает великая гора.

Сообщается, что южнокорейского президента сопровождали лидеры правящей партии «Сила народа» и представители администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Юн Сок Ёль посетил могилу бывшего президента страны Пак Чон Хи.

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