Сеул, 22 ноября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил могилу бывшего президента страны Ким Ён Сама. Об этом 22 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Напомним, что бывший президент Ким Ён Сам находился у власти с 1993 по 1998 год. Формально именно он положил конец военному правлению в Южной Корее и принял масштабную международную помощь во время азиатского финансового кризиса (1997–1998 гг.).

«Пришло время всем задуматься о политике, честной политике Косана», — написал Юн Сок Ёль в книге посетителей, упомянув всевдоним покойного президента.

Отметим, что Косан означает великая гора.

Сообщается, что южнокорейского президента сопровождали лидеры правящей партии «Сила народа» и представители администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Юн Сок Ёль посетил могилу бывшего президента страны Пак Чон Хи.