Анкара, , 08:48 — REGNUM Россия не выполнила договорённости, достигнутых в Сочи в 2019 году по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас также есть договоренность с российской стороной в Сочи в 2019 году. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами», — сказал президент Турции журналистам.

По словам Эрдогана, ограничений нет, и вопрос проведения операции находится в повестке дня.

В октябре 2019 года лидеры России и Турции подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В частности, предполагалась работа российской военной полиции и сирийский пограничной службы на границе с Турцией, где действуют курдские отряды.