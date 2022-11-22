Чебоксары, , 08:47 — REGNUM В Чувашии поданы ещё два банкротных иска в отношении местных компаний. Одним из заявителем является налоговая служба, которая хочет взыскать с одного из чебоксарских обществ более 184 млн рублей. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии https://kad.arbitr.ru/

С иском в суд вышло управление Федеральной налоговой службы по Чувашии, ответчиком является общество «Особые детали» (г. Чебоксары). УФНС просит суд признать чебоксарскую организацию банкротом, указ сумму исковых требований в размере184 170 429 рублей 53 копейки.

По данным ЕГРЮЛ на 22 ноября, ООО «Особые детали» зарегистрировано в феврале 2012 года в Чебоксарах, уставный капитал составляет 20 тыс. рублей, основной вид деятельности — торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Также в Чебоксарах с банкротным иском вышли в отношении общества «Терминал-Ресурс»: с компании хотят взыскать 5 996 483 рубля 73 копейки. По последним сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Терминал-Ресурс» зарегистрировано в июле 2015 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, указанный основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии https://kad.arbitr.ru/

Данные заявления зарегистрированы в Арбитражном суде Чувашии 21 ноября, иски в настоящее время не приняты в производство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее банкротный иск от налоговой службы Чувашии получил застройщик из Новочебоксарска.

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