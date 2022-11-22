Ереван, 22 ноября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе двухдневного визита в Армению примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передаёт ТАСС.

Zviazda.by ОДКБ

Планируется, что участники совместного заседания обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ

Также министры иностранных дел рассмотрят пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного и антитеррористического сотрудничества в рамках ОДКБ и направленных на укрепление и развитие системы коллективной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, во время своего участия в сессии ОДКБ в Ереване президент России Владимир Путин проведёт обсуждение ключевых направлений взаимодействия.

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