Центризбирком Казахстана объявил окончательные итоги президентских выборов

Астана, , 08:48 — REGNUM По итогам окончательного подсчёта бюллетеней на выборах президента Казахстана победил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев, набрав 81,31% голосов. Об этом 22 ноября объявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Нурлан Абдиров на брифинге.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что в выборах приняли участие 69,44% зарегистрированных избирателей, что составляет 8,3 млн человек. Остальные кандидаты набрали менее 4%. Против всех проголосовали 5,8% избирателей.

Напомним, выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Они прошли досрочно по инициативе Токаева после конституционной реформы. Президентский срок был продлён до семи лет, но этот пост нельзя занимать более одного раза.

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