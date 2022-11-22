Астана, 22 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. По итогам окончательного подсчёта бюллетеней на выборах президента Казахстана победил действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев, набрав 81,31% голосов. Об этом 22 ноября объявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Нурлан Абдиров на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Он сообщил, что в выборах приняли участие 69,44% зарегистрированных избирателей, что составляет 8,3 млн человек. Остальные кандидаты набрали менее 4%. Против всех проголосовали 5,8% избирателей.

Напомним, выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Они прошли досрочно по инициативе Токаева после конституционной реформы. Президентский срок был продлён до семи лет, но этот пост нельзя занимать более одного раза.