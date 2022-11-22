В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов ВСУ

Донецк, , 08:46 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, сообщили 22 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 8.00 21 ноября до 08.00 22 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще три мирных жителя получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, более 9,4 тыс. бытовых абонентов на территории Донецкой Народной Республики не получают электричество.

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