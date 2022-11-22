В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два мирных жителя
В ДНР за сутки два человека погибли из-за обстрелов ВСУ
Донецк,
22 ноября 2022, 08:46 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, сообщили 22 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.
«Донецк непокорённый»
Ярослав Громов © ИА REGNUM
«За минувшие сутки, с 8.00 21 ноября до 08.00 22 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще три мирных жителя получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, более 9,4 тыс. бытовых абонентов на территории Донецкой Народной Республики не получают электричество.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.