Донецк, 22 ноября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, сообщили 22 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За минувшие сутки, с 8:00 21 ноября до 08:00 22 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще три мирных жителя получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, более 9,4 тыс. бытовых абонентов на территории Донецкой Народной Республики остаются без электричества.

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