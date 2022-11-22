Томск, 22 ноября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Томске семьям мобилизованных местных жителей, чьи дети посещают муниципальные детские сады, вернут деньги, уплаченные за октябрь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Rybinsk.ru Детский сад

Ранее семьи военнослужащих освободили от оплаты за муниципальные дошкольные учреждения.

«Тем, кто заранее внёс плату за детский сад за октябрь, средства будут возвращены, либо, по выбору родителей, переведены за оплату дополнительных занятий в учреждении», — отметили в мэрии.

Добавим, что ранее решением городских властей детей мобилизованных начали принимать в детские сады вне очереди. Школьникам предоставят бесплатное горячее питание.

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