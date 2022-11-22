Минобороны показало кадры ударов Су-25 по замаскированным укреплениям ВСУ
Минобороны РФ показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 замаскированных укреплений ВСУ
Москва,
22 ноября 2022, 08:42 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры нанесения ударов экипажами штурмовиков Су-25 российских ВКС н по военным объектам и технике подразделений ВСУ.
ВКС РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Там также добавили, что в результате уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.