Москва, 22 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры нанесения ударов экипажами штурмовиков Су-25 российских ВКС по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Там также добавили, что в результате уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.