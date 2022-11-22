Минобороны показало кадры ударов Су-25 по замаскированным укреплениям ВСУ
Минобороны РФ показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 замаскированных укреплений ВСУ
Москва, 22 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры нанесения ударов экипажами штурмовиков Су-25 российских ВКС по военным объектам и технике подразделений ВСУ.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВКС РФ
«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Там также добавили, что в результате уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.