Джакарта, 22 ноября 2022, 08:42 — REGNUM Новое землетрясение магнитудой 5,1 потрясло индонезийские острова Папуа, сообщает CNN Indonesia.
По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в 25 км от островов Япен, Папуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Землетрясение не имеет потенциала цунами.
«Будьте осторожны с возможными повторными толчками», — пояснили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что 103 человека погибли в результате сильного землетрясения на Яве.
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