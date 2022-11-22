Джакарта, 22 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Новое землетрясение магнитудой 5,1 потрясло индонезийские острова Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Martin Luff Последствия землетрясения

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в 25 км от островов Япен, Папуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Землетрясение не имеет потенциала цунами.

«Будьте осторожны с возможными повторными толчками», — пояснили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что 103 человека погибли в результате сильного землетрясения на Яве.

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