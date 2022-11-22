Сеул, 22 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Заместитель министра торговли Южной Кореи Чон Дэ Чжин встретился 22 ноября с индийской коллегой Сумитой Давра, прибывшей в Сеул с четырехдневным визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили пути активизации сотрудничества в обеспечении стабильных цепочек поставок и расширения двусторонней торговли и инвестиций.

Известно, что индийский чиновник разделила необходимость налаживания более тесной работы в быстро меняющихся условиях и выразила надежду на увеличение объёмов инвестиций в экономику Индии.

По данным южнокорейского правительства, с января по сентябрь 2022 года товарооборот между Южной Кореей и Индией составил $22 млрд, в то время как показатель за 2021 год — $23,7 млрд.