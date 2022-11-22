Анкара, , 08:37 — REGNUM За два дня проведения операции «Коготь-меч» при помощи самолетов и огневой поддержки с земли Вооружённые силы Турции уничтожили 184 террориста в Иране и Сирии. Об этом Сегодня, 22 ноября, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передаёт ТАСС.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, эта цифра будет расти. «Борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист», — подчеркнул глава Минобороны Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября министерство обороны Турции подтвердило проведение воздушной операции «Коготь-меч» на севере Ирака и Сирии.

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