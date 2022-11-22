Анкара, 22 ноября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. За два дня проведения операции «Коготь-меч» при помощи самолетов и огневой поддержки с земли Вооружённые силы Турции уничтожили 184 террориста в Иране и Сирии. Об этом Сегодня, 22 ноября, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его мнению, эта цифра будет расти. «Борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист», — подчеркнул глава Минобороны Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября министерство обороны Турции подтвердило проведение воздушной операции «Коготь-меч» на севере Ирака и Сирии.

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