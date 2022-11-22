Пенсионеры в Румынии смогут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь

Бухарест, , 08:37 — REGNUM Лидеры коалиционных партий румынского парламента приняли решение повысить с 1 января 2023-го года пенсии в стране на 12,5%, а также дважды в год предоставлять материальную помощь пожилым гражданам, имеющим ежемесячный доход менее 3 тыс. леев ($620). Об этом 22 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, соответствующая инициатива, предложенная несколько месяцев назад премьер-министром Румынии Николае Чукэ, была поддержана главами Национал-либеральной партии, Социал-демократической партии и румынского Венгерского демократического союза. По словам парламентариев, нововведение позволит «в значительной степени повысить жизненный уровень миллионов пенсионеров».

Предполагается также, что граждане с пенсиями до 1750 леев ($363) будут дважды в месяц получать на свои социальные карты по 250 леев ($52), которые можно будет истратить на питание. Кроме того 13-ю пенсию в 2023-м году получат лица с инвалидностью.