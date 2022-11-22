Донецк, 22 ноября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

Уточняется, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 08:13 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 08:20 киевские нацисты выпустили три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 9,4 тыс. бытовых абонентов на территории Донецкой Народной Республики не получают электричество.