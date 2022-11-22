Лондон, 22 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Власти Великобритании, обещавшие оказаться помощь беженцам с территории б. УССР, не смогли в полной мере выполнить свои обязательства. Об этом в статье в газете The Guardian заявил обозреватель издания Кир Джайлз.

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Он указал, что британское правительство передало работу по оказанию помощи беженцам с территории б. УССР местным властям и волонтёрам, однако «теперь система находится под угрозой краха».

Джайлз упомянул социальную программу помощи перемещённым лицам, из-за которой беженцы могут столкнуться с новыми трудностями.

«Главный недостаток этой схемы заключается в том, что она была изначально рассчитана на шесть месяцев […] Это означает, что по истечении отведённого срока большинство семей останется без необходимой поддержки и каких-либо альтернатив», — пояснил обозреватель.

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После окончания срока размещения в государственном жилье местные власти предлагают беженцам искать себе дома на рынках частной недвижимости, где арендодатели запрашивают гарантии платёжеспособности, которые люди просто не могут предоставить.

Джайлз отмечает, что в некоторых территориях местные власти пытаются найти компромиссные решения, однако в большинстве случаев чиновники никакой помощи не оказывают, что вызывает «неизбежные вопросы о том, каким образом они распорядились финансированием, полученным от центрального правительства для поддержки» беженцев с территории б. УССР в их регионе.

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