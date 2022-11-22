Байден заявил, что жителям США неведома цена военных потерь

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Жители США абсолютно не представляют, какие жертвы приносят военные. Об этом американский президент Джо Байден заявил во время выступления перед военнослужащими и их семьями на военной базе в штате Северная Каролина.

Флаг США U.S. Air Force

Один процент военнослужащих, подчеркнул он, представляет 99 процентов американского общества. Байден заявил, что он сам и его супруга Джилл «очень ценят всё», что сделали военные.

«Американский народ понятия не имеет о жертвах, которые вы приносите», — говорится в тексте выступления, опубликованном Белым домом.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Байден заявил, что мощь американской армии служит основой для дипломатии США, а с её помощью Вашингтон поддерживают свою гегемонию в эпоху «меняющегося мира».

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