В Гатчине показали спектакль об уничтожении нацистами детей-инвалидов в Ейске

Гатчина, Ленинградская область, , 08:33 — REGNUM Спектакль об уничтожении немецко-фашистскими оккупантами детей-инвалидов Ейского детского дома в годы Великой Отечественной войны представили в столице Ленинградской области Гатчине в рамках международного научно-практического форума «Без срока давности». Темой форума стал геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы войны.

Фрагмент спектакля «От имени погибших» lenobl.ru

Спектакль об уничтожении в октябре 1942 года 214 несовершеннолетних воспитанников Ейского детского дома поставила режиссер Елена Ермакова на основе документальной повести Леонида Дворникова «От имени погибших», изданной в 2016 году. Автор книги — один из воспитанников Ейского детдома, чудом избежавший гибели.

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В октябре 1942 года нацисты в окрестностях оккупированного Ейска на Кубани убили 214 детей в возрасте от 6 до 14 лет, эвакуированных ранее из Симферополя.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках форума в Гатчине 21 ноября открыли мемориал жертвам фашистского геноцида. Он установлен в гатчинском парке Сильвия на месте казни мирных жителей Гатчины и военнопленных во время гитлеровской оккупации.

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