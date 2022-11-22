Амурская область претендует на роль главного региона России в сотрудничестве с Китаем

Благовещенск, , 08:43 — REGNUM Трансграничные проекты, которые реализуются в Амурской области, позволяют региону претендовать на первенство в сфере сотрудничества с Китаем. Об этом заявил губернатор области Василий Орлов, он поручил представителям правительства Приамурья разработать соответствующие предложения для рассмотрения на федеральном уровне.

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По его мнению, необходимо создать универсальную трансграничную зону, которая позволит пересекать границу России и Китая в Амурской области области без виз, облегчит перевозку товаров и поможет в создании удобных условия для ведения бизнеса. Особый режим, как предполагается, также сделает возможным создание совместных предприятий.

«У нас реализуется несколько трансграничных проектов: канатная дорога, открыт автомобильный мост в Китай, в перспективе — железнодорожный мост Джалинда — Мохэ. Всё это позволяет области динамично развиваться и поможет стать главным регионом в российско-китайском сотрудничестве. От вас хотел бы свежего взгляда на то, что мы делаем, дополнительных экспертных оценок. Разработанные вами предложения будут представлены на федеральном уровне и возможно будут использованы при создании международных территорий опережающего развития», — отметил Василий Орлов.

Управлять этой зоной, как ожидается, будет специально созданная компания, которая будет предоставлять участки на льготной основе. Для инвесторов намерены прописать единые правила сертификации и сделать удобным оформление документов. Инфраструктуру каждая страна будет создавать сама на своей территории. В качестве предложений также рассматривается возможность предоставления компаниям выбора режима и налоговой нагрузки, которая изначально будет определена на уровне не более 20%.

«У нашей команды есть гипотеза, что Амурская область идеально подойдет для создания универсальной трансграничной зоны. Здесь мы видим и заинтересованность, отклик непосредственно от власти и бизнеса», — рассказал участник команды разработчиков Сергей Ворушилов.

Заместитель председателя Правительства Амурской области Павел Пузанов полагает, что универсальная трансграничная зона позволит создавать конкурентоспособные товары для рынка России и завозить из Китая больше высокотехнологической продукции в условиях санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай и Министерство транспорта России обсуждают возможности строительства ещё двух мостовых переходов из Амурской области в город Хэйхэ в Китае. 10 июня был дан старт движению по трансграничному мосту через реку Амур из Благовещенска в Хэйхэ.