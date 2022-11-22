Благовещенск, 22 ноября 2022, 08:43 — REGNUM Трансграничные проекты, которые реализуются в Амурской области, позволяют региону претендовать на первенство в сфере сотрудничества с Китаем. Об этом заявил губернатор области Василий Орлов, он поручил представителям правительства Приамурья разработать соответствующие предложения для рассмотрения на федеральном уровне.
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По его мнению, необходимо создать универсальную трансграничную зону, которая позволит пересекать границу России и Китая в Амурской области области без виз, облегчит перевозку товаров и поможет в создании удобных условия для ведения бизнеса. Особый режим, как предполагается, также сделает возможным создание совместных предприятий.
Управлять этой зоной, как ожидается, будет специально созданная компания, которая будет предоставлять участки на льготной основе. Для инвесторов намерены прописать единые правила сертификации и сделать удобным оформление документов. Инфраструктуру каждая страна будет создавать сама на своей территории. В качестве предложений также рассматривается возможность предоставления компаниям выбора режима и налоговой нагрузки, которая изначально будет определена на уровне не более 20%.
Заместитель председателя Правительства Амурской области Павел Пузанов полагает, что универсальная трансграничная зона позволит создавать конкурентоспособные товары для рынка России и завозить из Китая больше высокотехнологической продукции в условиях санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, Китай и Министерство транспорта России обсуждают возможности строительства ещё двух мостовых переходов из Амурской области в город Хэйхэ в Китае. 10 июня был дан старт движению по трансграничному мосту через реку Амур из Благовещенска в Хэйхэ.