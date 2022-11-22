Власти Новосибирска заявили об устранении выданных прокуратурой замечаний по уборке снега

Новосибирск, , 08:39 — REGNUM В Новосибирске мэр Анатолий Локоть поручил держать на особом контроле уборку улиц и тротуаров от снега. Управляющим организациям также должны будут повысить ответственность за содержание придомовых территорий и козырьков крыш. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Особо отмечу, что после первого снегопада хуже всего сработали управляющие компании, — заявил Локоть в ходе аппаратного совещания 22 ноября. — Управляющие компании — это коммерческие организации, тем не менее, необходимо повысить ответственность исполнителей за содержание дворов и очистку козырьков зданий».

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска Константина Васильева, все дорожно-эксплуатационные учреждения объявили открытые аукционы на выполнение работ по погрузке и вывозу снега с улиц на общую сумму более 40 млн рублей. Он уточнил, что в этом году подрядчики будут отчитываться не за отработанные часы, а за вывозимые объёмы снега.

«Все ранее выданные органами прокуратуры замечания, выявленные в ходе проведения проверки, устранены в полном объёме», — сказал Васильев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после первого снегопада Новосибирск сковали многокилометровые и многочасовые автомобильные пробки. В ходе прокурорской проверки выявлено более 40 нарушений (наледь на тротуарах, скопление снега на проезжих частях дорог), внесено шесть представлений руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений и главам районов с требованием обеспечить уборку, главам районов, руководителям коммунальных служб объявлено 24 предостережения о недопущении нарушений при содержании дорог и тротуаров, в отношении директоров ДЭУ возбуждено восемь административных дел.

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