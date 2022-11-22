Депутаты Башкирии предлагают Госдуме ввести стерилизацию и чипирование всех собак и кошек

Уфа, , 08:47 — REGNUM Три законопроекта, направленные на совершенствование федерального законодательства об ответственном обращении с животными, намерены направить депутаты государственного собрания Башкирии в Госдуму России. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба регионального парламента.

Собаки Tololo.ru

Так, одним из проектов федерального закона предлагается изменить механизм регулирования численности одичавших собак, живущих в дикой среде обитания. Депутаты предлагают отнести вопрос регулирования численности бездомных животных, которые находятся вне пределов населенных пунктов, к сфере действия федерального закона «О животном мире».

По словам председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева, действующий с января 2020 года закон, который предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных без владельцев в прежнюю среду обитания, не в состоянии сдержать рост численности бездомных животных и предупредить случаи нападения агрессивных особей на людей.

«Безнадзорные собаки в лесных массивах возле городов и деревень быстро дичают, объединяются в стаи. С 2020 года в республике одичавшие собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей. Имея повадки диких животных, они нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот, наносят ущерб сельским жителям и угрожают их безопасности. Только за октябрь текущего года в нашей республике собаки загрызли десять овец, еще восемь были ранены», — приводит пресс-служба слова спикера регионального парламента.

Сообщается, до 2020 года борьбу с ростом поголовья безнадзорных собак вели в рамках регулирования численности животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству, и на них распространялись соответствующие биотехнические мероприятия. Депутаты госсобрания Башкирии предлагают частично вернуться к этой практике, но лишь в части регулирования численности одичавших собак в дикой среде обитания.

Вторым законопроектом предлагается осуществлять обязательную стерилизацию домашних животных.

«Стерилизация питомцев — это социальная необходимость. Бесконтрольное размножение является одной из причин появления проблемы бездомных животных. Одна пара уличных собак производит в год в среднем десять щенков, а еще через год они сами способны приносить потомство, то есть размножение происходит в геометрической прогрессии. Во многих европейских странах в обязательном порядке стерилизуют всех животных — и домашних, и уличных, за исключением тех, которые имеют селекционную ценность», — пояснил Толкачев.

Он также добавил, что стерилизация животных полезна еще и тем, что является профилактикой хронических заболеваний и продлевает животному жизнь.

Третьим законопроектом предлагается проводить обязательное маркирование животных для их учета и идентификации.