Астана, 22 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Наблюдатели миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) сообщили, что у них вызвало вопросы то, как были подсчитаны голоса на выборах президента Казахстана. Об этом 21 ноября заявила на брифинге глава миссии Урсула Гацек.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По её словам, в первую половину дня на 95% избирательных участков наблюдатели остались довольны, как проходило голосование. Негативные оценки были даны во время второй половины.

«Были проигнорированы важные процедурные гарантии, что вызвало вопросы о том, были ли подсчитаны бюллетени и честно ли они были представлены», — сказала Гацек.

Она также заявила, что освещение кампании проходило «скудно», в СМИ якобы не было отчётов. По мнению наблюдателей БДИЧП, такой подход властей помешал избирателям сделать осознанный выбор.

Напомним, досрочные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев получил на них более 81% голосов.