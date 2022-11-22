В Хабаровским крае ученик 2 класса угрожал убить детей, ударил учителя, ходит в школу с ножом

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:34 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре разгорелся скандал — школьник нападает на классного руководителя, бьёт детей, срывает уроки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подростковая агрессия Vseostresse.ru

Читайте также: В Туле восьмиклассник избил учителя

Сообщение об агрессивном ребёнке опубликовано родителями на портале «Голос 27».

«Во 2а классе школы №50 сложилась ситуация, препятствующая дальнейшему спокойному обучению детей. В классе обучается ученик с диагнозом психическое расстройство, которое сопровождается приступами агрессии. Так 14 ноября по объяснениям учащихся на 5 уроке второй смены мальчик встал со своего места, ходил по рядам и кричал детям, что он всех их убьет. Кидал учебники в детей. На перемене того же дня ударил ногой в район солнечного сплетения одноклассника.

Ученик пришёл в класс в этом году. Агрессию он проявляет регулярно. Со слов одноклассников, может ударить любого ученика, однажды дал пощечину учителю. Может замахнуться стулом, многократно дети видели его с ножом в школе. Регулярно срывает уроки, лишая одноклассников возможности учиться. Ругается матом и оскорбляет одноклассников. Дети стали бояться идти в школу.

Просим разобраться в сложившейся ситуации. Принять меры для обеспечения безопасности наших детей. Ответить нам на вопрос, кто в учебном заведении отвечает за их безопасность», — обратились в коллективном письме родители.

Как сообщало ИА REGNUM, ученик 8 класса обругал, а затем ударил учителя в одной из школ Тулы.