Москва призвала Анкару к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку

Москва, , 08:23 — REGNUM Россия призывает Турцию к сдержанности на фоне ударов по территории Сирии, нельзя допустить эскалации напряженности. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Война в Сирии Jordi Bernabeu Farrús

«Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности определенной, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем не только в северных и северо-восточных районах Сирии, но и на всей территории», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что работу на этот счет со всеми заинтересованными сторонами необходимо продолжить, попытаться найти мирное решение «курдского вопроса».