Москва, 22 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Россия призывает Турцию к сдержанности на фоне ударов по территории Сирии, нельзя допустить эскалации напряженности. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

«Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности определенной, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем не только в северных и северо-восточных районах Сирии, но и на всей территории», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что работу на этот счет со всеми заинтересованными сторонами необходимо продолжить, попытаться найти мирное решение «курдского вопроса».