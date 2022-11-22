Тюмень, 22 ноября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Тюменской области перед судом предстанет бывшая сотрудница Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР), которую обвиняют в хищении более 561 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Напомним, Инесса Б. 1969 года рождения будучи сотрудницей банка 26 января 2018 года вынесла деньги из СБРР в девяти спортивных сумках. Организатор преступления Григорий Р. и обвиняемая после совершения кражи скрылись и были объявлены в международный розыск. В сентябре 2021 года Инесса Б. задержана в Испании, в июле 2022 года по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадирована в Россию. Организатор хищения до сих пор находится в розыске.

Инесса Б. обвиняется по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая организованной группой, в особо крупном размере»).

Отмечается, что в отношении трёх её подельников ранее вынесены обвинительные приговоры.

Сибирский банк реконструкции и развития (СБРР) был признан Арбитражным судом Тюменской области банкротом в марте 2018 года.