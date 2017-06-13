Ледокол «Россия» будет иметь стратегическое значение для страны — Путин
Строящийся на Дальнем Востоке сверхмощный атомный ледокол «Россия» проекта 10 510 «Лидер» имеет стратегическое значение для страны. Об этом 22 ноября заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Путин: объём перевозок по Севморпути должен вырасти до 200 млн тонн
Объём перевозок по Северному морскому пути должен вырасти в ближайшие годы до 200 млн тонн. Об этом заявил 22 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии спуска на воду ледокола «Якутия».
Согласно плану, атомный ледокол «Урал» приступит к выполнению своих задач уже в декабре 2022 года, отметил Владимир Путин. Сегодня на ледоколе «Урал» подняли флаг Российской Федерации.
Путин поблагодарил создателей ледоколов «Урал» и «Якутия»
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в создании ледоколов «Урал» и «Якутия», и поздравил с выполнением этой задачи.
"Якутия" была заложена на Балтийском заводе 20 мая 2020 года. Ледокол назван в честь региона, примыкающего к Севморпути.
«Росатом» сейчас строит по одному крупному ледоколу в год и тем самым закладывает основу для дальнейшего освоения Арктики на ближайшее десятилетие.
В Петербурге по команде президента спустили на воду атомоход «Якутия»
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в ходе торжественной церемонии спустили на воду новый атомный ледокол «Якутия» проекта 22 220. Команду для спуска атомохода со стапелей дал президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия»
Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия».
Путин выразил уверенность, что все планы будут реализованы.
На атомном ледоколе «Урал» в Петербурге подняли флаг России
На АО «Балтийский завод» состоялась торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации на атомном ледоколе «Урал» проекта 22 220. Церемония состоялась после спуска на воду атомного ледокола «Якутия» того же типа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Такие решения позволяют подтвердить высокий технологический статус РФ и наращивать лидерство - Путин.
Новый ледокольный флот — своевременное решение — Путин.
Звучит гимн России.
Поднимают государственный флаг РФ на новом атомоходе «Урал».
33 триллиона составит общий экономический эффект от развития Арктики.
Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути.
Оба ледокола заложены в рамках большого серийного проекта и являются частью нашей масштабной, системной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота, по укреплению статуса России как великой арктической державы.
«От души вас всех поздравляю с этим событием. Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей», — сказал Путин.
Путин: сегодня на новом атомном ледоколе «Урал» будет поднят государственный флаг России.
Атомоход «Якутия» под ликование судостроителей спущен на воду.
«Кстати говоря, мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами, с теми, кто хочет работать с Россией», — сказал Путин.
Развитие Северного морского пути позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективный логистический маршрут, в том числе в Юго-Восточную Азию.
Владимир Путин рассказал о важности Северного морского пути и пригласил те страны, которые хотят сотрудничать с Россией, присоединиться к проекту.
Полный вес атомохода «Якутия» составляет более 25 тысяч тонн. Там одновременно может трудиться до 1000 специалистов.
«Спуск разрешаю, приступайте» — отозвался Путин.
Ледокол «Якутия» спускают на воду.
Правительство РФ недавно подписало план по освоению Арктики до 2035 года. Спуск на воду ледоколов «Якутия» и «Урал» — первый этап этой масштабной задумки. Росатом смог наладить потоковое производство ледоколов (их строят по одному в год), и уже сейчас грузопоток по Северному морскому пути (кратчайшему из Европы в Азию) на 31 миллион тонн больше, чем в 2014-м. А в планах — десятикратное увеличение.
Вице-премьер Виктория Абрамченко говорит о высокой экологичности ледоколов этой серии.
Честь стать «крестной мамой» ледокола «Якутия» предоставлена вице-премьеру Абрамченко.