Ново-Огарево, Московская область, 22 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин 22 ноября в режиме видеосвязи принимает участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе «Урал» и спуске на воду атомного ледокола «Якутия».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Новые универсальные атомные ледоколы проекта 22 220 построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу ГК «Росатом» и являются самыми большими и мощными в мире. Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов — «Арктика» и «Сибирь» уже вошли в состав атомного флота России, сейчас на Балтийском заводе ведётся строительство ледоколов «Якутия» и «Чукотка».

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.