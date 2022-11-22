Иран готовит ответ на резолюцию МАГАТЭ — депутат Аббас Могтадаи

Тегеран, , 09:57 — REGNUM 21 ноября иранский законодатель заявил, что Высший совет национальной безопасности, министерство иностранных дел и Организация по атомной энергии Ирана подготовили ответ Тегерана на недавнюю резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель председателя Комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Аббас Могтадаи заявил агентству Mehr, что Соединенные Штаты и Европейский союз заняли лицемерную позицию, поскольку они действуют вразрез со своими заявлениями.

«Западные государства используют все доступные инструменты против Ирана; хотя их санкции не смогли принести плодов», — сказал он, отметив, что они упорствуют в своих прежних методах, несмотря на то, что они признали, что их максимальное давление обречено на провал; таким образом, они оказались в стратегическом тупике.

Депутат предупредил, что Запад оказывает давление на МАГАТЭ, чтобы оно изменило курс и одобрило резолюцию, которая нанесет ущерб сотрудничеству между Ираном и ядерным надзорным органом ООН.

Что касается воздействия антииранских резолюций, Могтадаи утверждает, что такие резолюции на самом деле ничего не стоят с точки зрения технических аспектов.