Тегеран, 22 ноября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. 21 ноября иранский законодатель заявил, что Высший совет национальной безопасности, министерство иностранных дел и Организация по атомной энергии Ирана подготовили ответ Тегерана на недавнюю резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Заместитель председателя Комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Аббас Могтадаи заявил агентству Mehr, что Соединенные Штаты и Европейский союз заняли лицемерную позицию, поскольку они действуют вразрез со своими заявлениями.

«Западные государства используют все доступные инструменты против Ирана, хотя их санкции не смогли принести плодов», — сказал он, отметив, что они упорствуют в своих прежних методах, несмотря на то, что они признали, что их максимальное давление обречено на провал, таким образом, они оказались в стратегическом тупике.

Депутат предупредил, что Запад оказывает давление на МАГАТЭ, чтобы оно изменило курс и одобрило резолюцию, которая нанесет ущерб сотрудничеству между Ираном и ядерным надзорным органом ООН.

Что касается воздействия антииранских резолюций, Могтадаи утверждает, что такие резолюции на самом деле ничего не стоят с точки зрения технических аспектов.