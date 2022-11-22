Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM В Екатеринбурге установили личность мужчины, виновного в падении медсестры с 25 этажа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Обвинение предъявили коллеге погибшей. Следствие установило, что оба участника происшествия были пьяны. Мужчина решил подсадить знакомую на ограждение переходного балкона, но не рассчитал силы. Девушка сорвалась с 25 этажа.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медику вменяют причинение смерти по неосторожности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.