Екатеринбург, 22 ноября 2022, 08:24 — REGNUM В Екатеринбурге установили личность мужчины, виновного в падении медсестры с 25 этажа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Обвинение предъявили коллеге погибшей. Следствие установило, что оба участника происшествия были пьяны. Мужчина решил подсадить знакомую на ограждение переходного балкона, но не рассчитал силы. Девушка сорвалась с 25 этажа.
Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медику вменяют причинение смерти по неосторожности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.