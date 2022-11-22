Два фильма иранского режиссера Мохаммади будут представлены на фестивале Eoroshorts

Тегеран, , 09:44 — REGNUM Два короткометражных фильма молодого иранского режиссера Мохаммада Резы Мохаммади были отобраны для участия в международном конкурсе на кинофестивале Eoroshorts в Польше. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 ноября.

В кино Елена Хованская, ИА REGNUM

«Мечта» и «Милая фея» будут соревноваться с 60 другими фильмами на Eoroshorts, мероприятии, которое пройдет с 28 ноября по 4 декабря в 16 городах Польши.

Иранский фильм «Мечта» повествует о молодой афганской паре, борющейся с различными трудностями на пути нелегальной иммиграции в Европу.

В «Милой фее» также фигурирует афганская девушка, стремящаяся избежать принудительного брака. Фильм побывал на многочисленных международных фестивалях и получил признание на кинофестивале Better World Film Festival (BWFF) в Германии.

Euroshorts — международный фестиваль короткометражных фильмов, созданный в 1992 году в Польше для продвижения и поддержки молодых кинематографистов.