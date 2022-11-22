Молдавия, 22 ноября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В декабре в Молдавии также будет наблюдаться дефицит российского газа, однако его поставки не будут полностью прекращены. Об этом 22 ноября заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире телеканала Pro TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Пока (на декабрь) у нас есть те объёмы, которые зарезервированы на весь год — это 5,7 миллиона кубометров. Никаких дополнительных мощностей не резервировалось, но и сигналов о том, что поставка будет прекращена, у нас тоже нет», — сказала она.

При этом Гаврилица добавила, что, по её мнению, в данный момент республика более готова к борьбе с энергетическим кризисом по сравнению с октябрём.

«У нас созданы стратегические запасы природного газа. У нас есть почти 200 миллионов кубометров природного газа, и его нам хватит на два месяца, в зависимости от погоды на улице», — пояснила глава правительства Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент Молдавии Майя Санду заявила, что жителям республики во время предстоящей зимы придётся тратить на отопление и электроэнергию в среднем 65% доходов.