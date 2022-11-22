Пермь, 22 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Бюджет Пермского края за десять месяцев 2022 года поступило почти 56 млрд рублей. За год объём поступлений сократился на 17,3%. Отчёт об исполнении бюджета опубликован на сайте минфина региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Планируется, что за 2022 год в краевой бюджет поступит 65,6 млрд рублей. Общий объём налоговых и налоговых доходов бюджета с начала года (на 1 ноября) составил 132,7 млрд рублей. Это 87,8% от годового плана и на 4% выше, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Бюджет Пермского края исполняется с профицитом. Расходы за десять месяцев составили 166,6 млрд рублей. Показатель прошлого года превышен на 27,1%. Доходная часть составляет 172,2 млрд рублей. По итогам года запланирован дефицит в объёме 31,8 млрд рублей.