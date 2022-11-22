Виннипег, Канада, 22 ноября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

nhl.com Андрей Свечников

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились защитник Джейккоб Славин и форвард Мартин Нечас.

В составе «Виннипега» точными бросками отметились нападающие Пьер-Люк Дюбуа, Майки Эйссимонт и защитник Джош Моррисси, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 23 очка. «Каролина» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 24 очками.

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