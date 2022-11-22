Тегеран, 22 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. 21 ноября представитель министерства иностранных дел Ирана указал на прозрачность мирной ядерной программы Ирана и выразил сожаление в связи с принятием антииранской резолюции в политических целях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Такая резолюция была принята в то время, когда Иран имеет самую прозрачную мирную ядерную программу», — заявил Насер Канани журналистам на своем еженедельном брифинге для прессы.

Отвечая на вопрос о мерах Организации по атомной энергии Ирана в отношении недавней резолюции Международного агентства по атомной энергии, пресс-секретарь сообщил, что ожидалось, что МАГАТЭ отложит политические меры, поскольку Иран активно сотрудничает с международным агентством.

Далее он подчеркнул, что Соединенные Штаты и три европейские страны, к сожалению, намерены прервать технические отношения между Ираном и МАГАТЭ.

«Исламская Республика ответит взаимностью на неконструктивные меры; между тем, страна будет конструктивно взаимодействовать с партнёрами и союзниками», — отметил Канани.